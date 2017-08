OM : Luiz Gustavo commence à inquiéter du côté de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

La signature de Luiz Gustavo a suscité l'enthousiasme des supporters de l'Olympique de Marseille, le joueur brésilien ayant l'expérience qu'il fallait pour venir s'installer au coeur du jeu de l'OM. Oui mais voilà, depuis quelques matches, Luiz Gustavo est un peu en dedans et cela se voit. Répondant ce mardi au Phocéen, Bernard Pardo, un glorieux ancien de l'Olympique de Marseille, admet qu'il s'interroge sur le positionnement de Luiz Gustavo et demande à ce dernier de prendre ses responsabilités afin de changer la donne.

« Ce n'est que mon opinion, mais je trouve que Gustavo joue trop bas, trop collé aux deux défenseurs centraux. Il devrait évoluer beaucoup plus dans le coeur du jeu et pas libero devant la défense. Cela crée un manque au milieu et explique peut-être que l'on se retrouve en difficulté face à des milieux comme ceux de Nantes ou de Domzale, par exemple. J'aimerais le voir impulser le pressing, faire remonter ses lignes, ce qu'il ne fait pas assez pour l'instant. C'est lui le joueur d'expérience, il doit faire plus depuis sa position », explique Bernard Pardo, qui attend du changement concernant Luiz Gustavo.