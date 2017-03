OM : Le transfert le plus facile de la carrière de Thauvin

Dans : OM, Mercato.

Premier joueur arrivé à Clairefontaine ce lundi, Florian Thauvin n’a pas voulu manquer la moindre miette de son premier séjour chez les internationaux français.

A 24 ans, l’ailier marseillais est récompensé de sa bonne saison à l’OM, où il revit après un passage totalement manqué à Newcastle. Revenu l’hiver dernier par le biais d’un prêt, l’ancien bastiais n’a quasiment pas transité par l’Angleterre lors de l’intersaison, se faisant de nouveau prêté par les Magpies. Mais cette fois-ci, le prêt n’en était pas vraiment un, car Thauvin a confirmé qu’il se transformait en transfert définitif dès qu’il aurait joué trois matchs sous le maillot de l’OM. Une formalité rapidement bouclée.

« C’était un prêt avec option d’achat quasi automatique. Au bout de 3 matchs en tant que titulaire j’appartenais à l’OM, donc c’était presque un transfert. Pas de doutes, je serai à l’OM la saison prochaine », a fait savoir le nouvel international, qui a connu des changements de clubs plus tumultueux par le passé. Au final, l’OM, qui avait vendu Thauvin pour 17 ME en août 2015, l’aura récupéré pour 11 ME en août 2016.