OM : Le Sporting rappelle un détail à 45 ME pour Rui Patricio

A la recherche d’un gardien capable de faire l’unanimité la saison prochaine, l’Olympique de Marseille regarde du côté du Portugal avec la possibilité de recruter Rui Patricio.

L’entourage du portier lusitanien a répondu par l’affirmative à l’intérêt du club provençal, même si bien évidemment, il faudra d’abord trouver un terrain d’entente avec son club, le Sporting Portugal. Et c’est là que c’est loin d’être gagné, car déjà si le montant de 20 ME semblait copieux, il serait bien loin des désirs des dirigeants lisboètes. Ces derniers ont fait passer le message, et comme le relaye A Bola ce jeudi, Rui Patricio a bien signé une clause libératoire à hauteur de 45 ME lors de sa dernière prolongation de contrat.

Un gardien, aussi talentueux soit-il, à ce prix-là, c’est bien évidemment hors de portée, même du nouvel OM. Après, cela peut aussi être perçu comme un moyen musclé de lancer les négociations, le Sporting étant annoncé pas totalement opposé à l’idée de vendre son dernier rempart en cas de belle offre. Mais cette clause libératoire pourrait faire du champion d’Europe portugais le deuxième gardien le plus cher de l’histoire, derrière Gianluigi Buffon et ses 53 ME déboursés par la Juventus en 2001.