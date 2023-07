Dybala à l'OM, c’est le moment ‍!

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’un énorme mercato estival, l’Olympique de Marseille peut-il se laisser tenter par l’opportunité Paulo Dybala ? La faible clause libératoire de l’attaquant argentin donne en tout cas des espoirs aux Phocéens.

L’OM ne rigole pas lors de ce mercato d’été. Alors qu’Alexis Sanchez pourrait finalement prolonger son contrat, Marseille a déjà considérablement renforcé son effectif avec les venues de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang ou Ismaïla Sarr. Des joueurs confirmés au très haut niveau qui vont permettre à l’OM de passer un cap en L1 pour pourquoi pas disputer le titre au PSG, tout en visant un peu plus haut en Ligue des Champions. D’autant plus que le recrutement marseillais n’est pas encore terminé, Marcelino espérant encore l’arrivée de deux ou trois joueurs. Comme Paulo Dybala ? La situation de l’attaquant argentin va en tout cas faire saliver Longoria, puisque selon les informations de Sport, le joueur de 29 ans dispose d’une clause libératoire de… 12 millions d’euros jusqu’au 31 juillet.

Dybala pour 12 ME, Longoria peut craquer

⚽️ La clause de Paulo Dybala à l’AS Rome pourrait faire saliver de nombreux cadors européens. ⬇️ https://t.co/c8DNx0ZmX3 — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 27, 2023

De quoi faire craquer l’OM ? L'idée de faire venir des joueurs estampillés Ligue des Champions fait clairement saliver Pablo Longoria, qui construit son projet pour être enfin compétitif au plus haut niveau européen, ce qui manque à Marseille ces dernières années. Après s’être bien relancé à l’AS Roma la saison passée, Dybala veut retrouver le plus haut niveau au plus vite, et le projet marseillais pourrait le satisfaire en cas de qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions à l’issue des barrages. Reste maintenant à savoir si Longoria va tenter sa chance dans ce dossier très osé, mais au prix très abordable. Du moins en ce qui concerne son indemnité de transfert, car niveau salaire, le champion du monde risque de faire grimper une note qui a pris un coup de booster ces derniers jours avec le profil des dernières signatures.