OM : Le prix d'une recrue à la sauce chinoise, ça pique

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Parmi les chantiers prioritaires, Marseille cherche un avant-centre capable de soulager un Bafetimbi Gomis déjà devenu indispensable et qui a cruellement manqué lors de ses rares absences cette saison. Un numéro 9 est donc recherché, et parmi les cibles évoquées, celle menant à Grégoire Defrel est réellement à l’étude. Le buteur de Sassuolo a gravi les échelons depuis son arrivée en Italie en 2009 et sa valeur a subitement augmenté avec la réussite connue par son club, qui a terminé européen la saison dernière. Résultat, comme l’a confié son agent à Foot Mercato, le Belge a de grandes chances d’être hors de prix pour l’OM.

« Il est vrai que Marseille est intéressé. C’est un club très important. Qu’un club de cette dimension s’intéresse à Grégoire, ça fait plaisir. Et puis, l’entraîneur Rudi Garcia est connu ici en Italie, le fait qu’il fasse part de son désir pour Grégoire est également un facteur important. On ne peut pas parler de priorité. Il faut plutôt déjà faire le point avec Sassuolo. Le club connaît l’importance de Grégoire, et c’est compliqué de le laisser filer en plein hiver. Après, concernant Grégoire, face à de tels intérêts, il est naturel de vouloir les prendre en considération pour encore franchir un palier. Je peux vous dire, ça date d’il y a quelques jours seulement, qu’ils ont refusé une offre de 30 ME en provenance de Chine », a lancé Giampiero Pocetta, qui sait que les normes du marché chinois ne sont pas les mêmes qu’en Europe, même si cela tend à démontrer que Sassuolo tient à son attaquant cet hiver, et qu’un transfert à l’OM est donc loin d’être gagné.