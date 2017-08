OM : « Le plus grand club français » a « encore du boulot »

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami, défenseur de l'OM, après la victoire contre Nantes (0-1) : « C'était un match compliqué, mais si on l'a gagné, c'est qu'on le méritait aussi. Après, on aurait très bien pu le perdre aussi. On a fait le travail, même s'il y a encore du boulot. On se doit de mettre le bleu de chauffe à chaque match : le bleu on l'a, maintenant il faut chauffer tout ça (sic). Si on veut rester parmi les grands et se faire respecter cette saison, il faut passer par ces matchs-là et rentrer dedans, c'est ce qu'on a pu faire ce soir. Je me sens bien, je me fais mon taff. Le plus important, c'est que tous les Marseillais soient contents de moi. J'ai fait un choix en venant ici, c'était peut-être un risque, mais aujourd'hui je suis dans le plus grand club français et je suis très heureux », a-t-il déclaré sur Canal+.