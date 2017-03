OM : Le club se réjouit officiellement de l’élimination de Paris

Dans : OM, PSG, Ligue des Champions.

Le chambrage entre supporters n’a pas tardé après l’élimination du PSG face au FC Barcelone, ce mercredi soir, dans un scénario assez hallucinant. Et à l’OM, on a décidé d’y mettre son grain de sel en postant une photo loin d’être anodine dans le timing. En effet, le club olympien a tenu à mettre en avant une photo de l’un de ses jeunes supporters à travers le monde, mais celui-ci posait bien évidemment avec un maillot de l’OM dans le stade du Camp Nou où a été effectué l’exploit barcelonais ce mercredi soir. Un clin d’œil autant salué par les fans de l’OM, que dénoncé par les sympathisants parisiens. Mais après tout, c’était probablement le but recherché…