OM : Lassana Diarra en monnaie échange pour avoir Payet ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le quotidien L'Equipe s'accroche à son idée de voir Dimitri Payet revenir à l'Olympique de Marseille durant ce mercato d'hiver. Et ce mercredi, c'est Lassana Diarra qui pourrait être intégré au deal avec West Ham. Mais le club londonien ne paiera jamais les 10ME souhaités par le milieu de l'OM.

Alors que mardi les réseaux sociaux avaient ironisé sur l'éventuelle intégration d'Alessandrini et Sarr dans le cadre des négociations avec West Ham pour obtenir un accord sur le retour de Dimitri Payet à l'OM, c'est le nom de Lassana Diarra qui est cette fois lancé. En effet, devant le refus ferme des dirigeants du club de Premier League de céder l'international tricolore, les responsables de l'Olympique de Marseille penseraient à inclure Lassana Diarra dans l'opération. Et pourquoi Diarra ? Parce que ce dernier, qui a déjà joué en Premier League, est le seul nom un peu ronflant capable de faire tendre l'oreille à West Ham et d'avoir une valeur marchande susceptible de faire baisser un peu l'addition.

Mais bien évidemment, qui dit Lassana Diarra dit 10ME, le milieu de terrain de l'OM souhaitant pouvoir régler au plus vite cette amende. Et les Londoniens n'ont pas l'intention de mettre la main à la poche s'il devait en plus se séparer de Lassana Diarra. Donc cette hypothèse semble peu probable à ce stade du mercato et pour l'instant Dimitri Payet reste à West Ham.