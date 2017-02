OM : Lassana Diarra en Chine ? Eyraud n'en peut plus...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Entre Lassana Diarra et l'Olympique de Marseille le divorce est consommé, le milieu de terrain n'ayant pas voulu faire le déplacement à Nantes. Et le président de l'OM a confirmé dimanche soir à Canal+ que l'histoire de Diarra à Marseille était terminée. Tout cela annonçait un accord imminent avec un club pour le transfert de l'international tricolore. Cependant, ce lundi, La Provence affirme que Jacques-Henri Eyraud a beau être excédé par le dossier Lassana Diarra, pour l'instant rien n'est bouclé avec le club chinois censé avoir les moyens de s'offrir le milieu de terrain de l'OM.

Et les choses pourraient durer un peu plus longtemps que le patron de l'Olympique de Marseille le souhaite. « Shandong Luneng Taishan, entraîné par l’Allemand Felix Magath, est entré en contact avec le natif de Paris depuis plusieurs semaines. À Jinan, mégapole de plus de 6 millions d’âmes, un contrat en béton lui tendrait les bras. Mais le dossier est loin d’être simple, notamment à cause d’une multiplicités d’intermédiaires », affirme le quotidien régional. Et Lassana Diarra l'a démontré, il sait clairement ce qu'il veut...et ce qu'il ne veut pas. L'Olympique de Marseille va donc devoir hausser le ton ou céder sur plusieurs points histoire de ne pas traîner cette histoire trop longtemps.