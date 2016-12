OM : Le mercato fait payer Lassana Diarra pour sa saison ratée

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Désireux de quitter l’OM cet hiver, comme cela avait été le cas l’été dernier, Lassana Diarra va avoir du mal à trouver son bonheur.

Auteur d’une première partie de saison décevante, l’international français ne fait pas vraiment saliver les grands clubs, ceux qui peuvent prendre en charge un gros salaire et sa fameuse amende de 10 ME à payer à Moscou. La preuve avec l’écroulement de sa piste la plus chaude. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport affirme ainsi que l’Inter Milan a définitivement renoncé à recruter le milieu de terrain tricolore, exaspéré par les demandes financières du joueur de l’OM, qui avait réalisé des débuts tonitruants avec le club provençal lors de la saison 2015-16, avant de baisser de pied progressivement.

Et aujourd’hui, Lassana Diarra semble en payer le prix, lui qui n’a été que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison, et voit même l’OM enchainer les victoires alors qu’il n’a plus été titulaire depuis la déroute à Monaco du 20 novembre dernier. Pas de quoi provoquer des folies de la part des ténors européens.