OM : Une boulette à 12 ME signée Longoria ?

Dans : OM.

Le mercato de l’OM s’accélère. Après s’être offert Gerson, le club phocéen est proche de boucler les signatures de Konrad de la Fuente et de Leonardo Balerdi.

Lundi soir, la presse allemande a indiqué que l’Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord à hauteur de 11 ME hors bonus pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi, prêté la saison dernière à Marseille. L’international argentin pourrait être la deuxième recrue du mercato estival en Provence. Konrad de la Fuente (19 ans, Barcelone) a de grandes chances de suivre… avant Pol Lirola ? C’est le rêve de Jorge Sampaoli, qui a fait du dossier du latéral droit une priorité absolue. Pablo Longoria aussi. Le président de l’OM a tenté de négocier à la baisse le montant de l’option d’achat à 12 ME du défenseur de la Fiorentina, sans succès.

C’est ainsi que selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria a mis fin au jeu de poker-menteur entre la Fiorentina et Marseille. Et pour cause, l’homme fort de l’OM a fait savoir aux dirigeants de la Viola qu’il était désormais prêt à payer les 12 ME de l’option d’achat pour Pol Lirola. Problème : l’option en question a expirée, et la Fiorentina n’a maintenant plus aucune obligation de lâcher son joueur. Les dirigeants italiens peuvent laisser traîner le dossier ou faire grimper les enchères, d’autant que l’entraîneur Gennaro Gattuso aimerait beaucoup conserver Pol Lirola. Il sait en revanche que ce sera compliqué, dans la mesure où le défenseur de 24 ans a fait savoir à sa direction que son seul et unique souhait était d’être définitivement transféré à Marseille. La Fiorentina en a conscience et a préparé ses arrières en activant la piste Zeki Çelik. Champion de France 2021 avec le LOSC, l’international turc pourrait se laisser tenter par un nouveau projet. Les exigences financières d’Olivier Létang dans ce dossier n’ont pas encore filtré.