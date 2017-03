OM : Lass Diarra accuse et fait une révélation sur sa situation

Dans : OM, Mercato.

Officiellement parti de Marseille le 14 février dernier en raison d’un accord à l’amiable trouvé avec le nouveau président, Lassana Diarra sait qu’il n’a pas laissé une bonne image auprès des Marseillais, qui lui en veulent pour son comportement de ces derniers mois. Invité ce lundi soir par bein SPORTS, le milieu de terrain a livré sa version des faits dans ce cas de figure forcément compliqué, car il y a à la base une amende de 10 ME à payer au Lokomotiv Moscou pour des irrégularités antérieures à sa venue à Marseille, mais aussi un contrat de signé, une parole de donnée, et beaucoup d’incompréhension du côté de l’ancien olympien.

« Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites à mon sujet. Je voulais rétablir des vérités et tourner la page Olympique de Marseille. Ça fait un mois que je suis parti et j'ai des choses à dire. La vérité, ni l'OM et ni en France, on s'attendait à ce que je fasse la saison que j'ai réalisée l'année dernière. J'ai pris des engagements, le club aussi, et jusqu'à preuve du contraire, j'ai respecté mes engagements. L'OM n'a pas payé de transfert, n'a pas payé les russes. Moi j'ai respecté mes engagements, mais l'OM non. Comme j'ai pu le dire, j'ai signé un contrat et un sous seing privé. Pourquoi on me fait signer un sous seing si c'est interdit en France ? J'ai 30 ans, je connais les problèmes. J'ai signé les deux en même temps, pas mon contrat à l'OM et mon contrat sous seing au Mcdo ! J'ai donné ce que j'avais à donner à l'OM. Mais à la fin de l'année 2016, je me suis senti lésé. Je ne suis pas expressif mais j'ai tout donné pour retourner en Équipe de France. L'OM m'a fait jouer injecté, j'ai joué avec un strap lors de la finale de Coupe de France face au PSG mais je ne reproche rien à Marseille. Il était hors de question que je ne joue pas, je ne leur en veux pas. L'idéal aurait été que je coupe vraiment. Je ne suis pas un robot, je n'ai plus 20 ans. Je me suis senti trahi à Marseille », a expliqué Lassana Diarra, qui a profité de cette tribune pour révéler qu’il avait trouvé un accord avec le Lokomotiv Moscou au sujet de sa fameuse amende à 10 ME, et que celui-ci serait prochainement confirmé par une communication officielle de la part du club russe.