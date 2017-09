OM : Larqué dézingue la « catastrophe Evra » et sa vidéo « honteuse »

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a sombré face à Rennes au Stade Vélodrome (3-1). La défense phocéenne a coulé, et le symbole de celle-ci est sans doute plus Patrice Evra qu’Aymen Abdennour ou Adil Rami, qui étaient en manque de rythme pour l’un et de retour précipité de blessure pour l’autre. Sans doute remplaçant pour le match face à Konyaspor jeudi soir en Europa League au profit de Jordan Amavi, l’ancien défenseur de la Juventus n’a pas été épargné par Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC.

« Dimanche soir, j’étais évidemment devant le match. Entre ce match et le lundi en fin de journée, j’ai eu droit à l’étalage de tout ce que j’exècre le plus dans la vie : l’usurpation et la démagogie. À la barre des accusés, c’était Tonton Pat. On l’a vu, on en a parlé : tricheur, ventilateur, il jouait à cache-cache, il tirait la couverture à lui pour essayer de briller mais il n’avait pas les jambes pour... Il a joué faux attaquant, faux ailier, faux milieu de terrain, faux arrière, mais vraie catastrophe, ça, c’est sûr, a balancé l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, qui fait partie des nombreux observateurs à critiquer les performances de l’international français depuis plusieurs semaines maintenant. Et Jean-Michel Larqué d'évoquer également la désormais célèbre vidéo de Patrice Evra avec des SDF. J’ai envie de lui dire: honte à toi de profiter du malheur des gens pour essayer de se refaire une virginité. Si tu as envie de le faire, fais-le, tu n’es pas obligé de le mettre sur les réseaux sociaux. Ça m’a profondément choqué. Je me suis dit: il y a des gens qui profitent de tout pour essayer de se sortir du caniveau. Entre ce qu’il avait fait dimanche soir comme usurpateur et la démagogie du lundi, je ne sais pas si ça fait un grand footballeur, je ne crois pas, mais ça fait un piètre individu, incontestablement. »