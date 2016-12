OM : La solution à 15 ME pour faire signer Hakim Ziyech

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

À la recherche de bonnes affaires lors du prochain mercato hivernal, l'Olympique de Marseille pourrait jeter son dévolu sur Hakim Ziyech, le jeune attaquant de l'Ajax Amsterdam.

En janvier prochain, la nouvelle direction phocéenne, menée par le président Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, abattra une première carte décisive dans son « Champions Project ». Si les gros renforts sont plutôt attendus lors de l'été 2017, Marseille n’exclut pas de faire plusieurs jolis coups dès cet hiver. Et l'un d'entre eux pourrait bien se trouver aux Pays-Bas. En effet, selon Soccernews, l'OM va réactiver le dossier Hakim Ziyech, annoncé à Marseille l'été dernier avant son transfert à l'Ajax. Meilleur joueur du championnat néerlandais la saison dernière avec Twente, l'international marocain a retrouvé son niveau après des débuts compliqués à Amsterdam.

Ses bonnes performances en Eredivisie, avec un bilan de cinq buts et six passes décisives, ne laissent pas insensibles les dirigeants olympiens, qui envisagent de faire une offre de 15 millions d'euros. Si l'OM veut tout mettre en œuvre pour attirer ce milieu offensif de 23 ans dès le mois de janvier, son transfert ne sera possible qu'à l'été 2017, sachant que Ziyech a déjà porté le maillot de Twente et de l'Ajax cette saison. Ne pouvant pas jouer dans trois clubs différents, le Lion de l'Atlas serait alors prêté six mois dans son club actuel avant de rejoindre Marseille pour la prochaine saison. C'est en tout cas la volonté de l'OM, qui aura cependant fort à faire pour conclure cet alléchant transfert...