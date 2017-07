OM : La piste d'un international brésilien se confirme !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Samedi, Foot01 s'était fait l'écho de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Luiz Gustavo, le milieu de terrain international brésilien de Wolfsburg, dont on a également parlé au PSG ces derniers jours. Et ce dimanche, le quotidien L'Equipe confirme qu'effectivement l'OM a noué des discussions avec celui qui a été champion d'Allemagne et gagné la Ligue des champions lorsqu'il évoluait au Bayern Munich. Capable d'évoluer au poste de milieu défensif ou de défenseur central, le Brésilien a séduit les dirigeants marseillais.

Luiz Gustavo, qui a été proposé à d'autres clubs cet hiver, ne souhaite plus rester à Wolfsburg, estimant que la formation allemande n'a plus les moyens de ses ambitions. Et il est donc prêt à prendre la tangente dès ce mercato d'été, histoire de s'offrir un nouveau beau contrat, lui qui à 29 ans sort d'une saison mitigée. Visiblement emballé par l'offre de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, qui a gagné la coupe des Confédérations avec le Brésil et disputé le Mondial 2014, a cependant une exigence, ne pas réduire son salaire en rejoignant l'OM.