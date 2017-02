OM : La bonne pioche du mercato, c’est Sertic annonce Papin

Dans : OM, Mercato.

Après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, l’arrivée de Grégory Sertic (27 ans) à l’Olympique de Marseille a surpris certains observateurs.

Recruté pour 1,5 M€ à cinq mois de la fin de son contrat, l’ancien Bordelais n’est pas venu avec l’étiquette du futur titulaire. Pourtant, le milieu de terrain ou défenseur central réalise des débuts plutôt encourageants, comme le prouve sa prestation face à Rennes (2-0 pour les Marseillais) samedi dernier. De son côté, Jean-Pierre Papin n’a pas attendu cette rencontre pour savoir que Sertic serait une bonne pioche.

« Greg, je le connais très très bien, je parlais souvent avec lui à Bordeaux. C'est un très bon joueur, qui est polyvalent et qui jouait régulièrement en défense centrale avec les Girondins où je le trouvais très intéressant, a complimenté l’ancien attaquant interrogé par Le Phocéen. Par contre, je pense que son meilleur poste, c'est en numéro six. Mais Rudi (Garcia) a eu raison de le faire jouer derrière contre Rennes. C'est un joueur qui va apporter un plus à l'OM, car il sait relancer, il est intelligent, bon de la tête et il a les vrais gestes du défenseur. En plus, il sait être méchant quand il le faut. L'OM a fait une bonne recrue avec lui. » Au vu de l’effectif olympien, le Franco-Croate a plus de chances de s’imposer en défense.