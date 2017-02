OM : L'OM annonce deux nouveaux renforts pour « retrouver les sommets »

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a officialisé mercredi midi la venue de deux nouveaux membres dans son staff, Albert Valentin et Miguel Bertran. « L'Olympique de Marseille annonce ce jour l'arrivée d’Albert VALENTIN au poste de directeur sportif adjoint. Sous l’autorité d’Andoni Zubizarreta, Albert Valentin assurera le développement de l’expertise technique propre au football de haut niveau. Il mettra en place les processus et systèmes d’information permettant une prise de décisions rapide en matière de recrutement de joueurs. Il assurera le suivi et le partage des données techniques de marché au sein du club. Il sera chargé de l’amélioration continue de notre système de formation et des moyens techniques mis en œuvre. Il supervisera directement la cellule de recrutement pilotée par Jean-Philippe Durand », précise le club phocéen. D’autre part, Miguel Bertran, ancien du Barça et de Nike, est lui nommé directeur marketing adjoint chargé du développement des affaires internationales.

« Avec les recrutements d’Albert Valentin et de Miguel Bertran, nous poursuivons le renforcement de notre organisation avec des profils internationaux de premier plan. Ces arrivées doivent nous permettre d’adopter les meilleures pratiques et d’afficher le plus haut degré d’exigence dans notre gestion sportive comme administrative afin de réaliser notre objectif : faire que l’OM retrouve progressivement les sommets », explique Jacques-Henri Eyraud.