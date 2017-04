OM : L’OL n’a pas refilé un tocard à Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, OL.

Dans les transactions de plus en plus nombreuses entre Lyon et Marseille, Henri Bédimo a quitté l’OL en fin de contrat pour rejoindre l’OM l'été dernier.

Le club phocéen, qui n’avait que très peu de moyens, a su convaincre un joueur expérimenté de signer, en lui promettant un contrat longue durée qui a beaucoup fait tiquer. Surtout avec les premiers mois de compétition disputés par l’arrière gauche, très loin d’être en forme optimale après une ultime saison tronquée avec l’OL et quelques pépins physiques. Mais depuis quelques semaines, cela va beaucoup mieux et le Camerounais fait à nouveau parler ses qualités physiques sur son côté. Ce dernier en a donc profité pour prendre la parole dans les colonnes de La Provence, afin d’évoquer cette période difficile où il n’a pas été épargné.

« Certaines critiques ont été... (Il se reprend) Certaines conclusions à mon égard n'ont pas été correctes. Je me suis dit que j'allais me taire pour revenir en pleine forme. Mais cela m'a peiné. Quand tu y accordes trop d'importance, ça te tétanise. À un moment donné, je m'exprimerai plus en profondeur sur le sujet. (...) Vu le début de saison, c'était compliqué. Mes performances remettront certaines choses à l'endroit, j'y tiens. Je veux remettre les pendules à l'heure dès cette fin de saison », a expliqué Henri Bédimo, pour le moment pas vraiment inquiété par la concurrence d’un Patrice Evra lui aussi très loin de sa meilleure forme.