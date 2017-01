OM : L’OL l’abandonne, Marseille fonce dessus au mercato

Dans : OM, Mercato, OL.

Avec le recrutement de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais a bouclé son mercato sur le plan offensif. Les pistes autrefois actives sont donc désormais à l’abandon, et cela pourrait faire le bonheur de l’Olympique de Marseille.

Comme souvent ces dernières années, les deux clubs avaient tous les deux dans le viseur Nicolas Pépé. La révélation angevine, actuellement avec la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des Nations, pourrait bouger cet hiver en cas d’offre jugée satisfaisante par le SCO. Au début du mois de janvier, les Angevins avaient repoussé une proposition à hauteur de 6 ME, alors que Lyon et Lille étaient très pressants à son sujet.

Désormais, selon L’Equipe, la bataille se résume à la présence de Lille, et celle de Marseille. Andoni Zubizarreta a rencontré les représentants de Nicolas Pépé, et aimerait bien tenter ce pari pour l’avenir, qu’il pense pouvoir recruter pour un peu moins de 10 ME. Une somme tout de même loin d’être négligeable pour un joueur qui ne compte qu’une poignée de matchs en Ligue 1, même s’il en a profité pour se mettre en avant. Et a priori, ce n’est tout de même pas pour au poste d’ailier où se situe la priorité de l’OM au mercato.