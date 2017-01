OM : L’offre monte à 9,5 ME pour Sanson

Dans : OM, Mercato.

Après une première tentative qui se montait à 7 ME bonus compris, l’Olympique de Marseille a comme prévu haussé ses arguments pour recruter Morgan Sanson.

Le club provençal a, selon L’Equipe, offert 9,5 ME bonus compris pour essayer de récupérer le meneur de jeu de Montpellier. A l’heure actuelle, Louis Nicollin campe sur ses positions, et réclame toujours au moins 12 ME pour céder son joueur. Mais les volontés se rapprochent, et si plusieurs clubs étrangers sont intéressés, seul l’OM se bouge concrètement pour le moment. Des actions qui ont entrainé une réaction du côté du joueur, qui aurait choisi de rejoindre Marseille, en raison du projet et de la volonté affirmée des dirigeants de le recruter.

Une venue qui apporterait le milieu offensif dont Rudi Garcia a besoin, même si Montpellier pourrait trainer des pieds histoire de profiter de son joueur pour encore un match ou deux. Reste à savoir si cet investissement, s’il venait à bout, remettrait en cause la venue beaucoup plus onéreuse de Dimitri Payet, qui a lui aussi un profil de meneur de jeu, même si l’international français peut très bien jouer sur un côté. En tout cas, l’OM est clairement passé à l’action cette semaine, et espère en tirer les bénéfices en améliorant son effectif à la fin du mois de janvier.