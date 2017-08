OM : L'ex Mme McCourt nommée ambassadrice des USA en France par Trump

Dans : OM, Ligue 1.

On ne sait pas si c'est une bonne nouvelle pour Frank McCourt, l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille, mais son ancienne épouse a été nommée ambassadrice des Etats-Unis par Donald Trump. Fidèle supportrice de l'actuel président des USA, Jamie McCourt doit encore attendre la confirmation de sa nomination par un vote du Sénat. Dans un premier temps, la femme d'affaires devait devenir ambassadrice en Belgique, mais finalement elle a hérité du poste en France.

Le divorce de Frank et Jamie McCourt avait fait un bruit énorme aux Etats-Unis, notamment parce que l'on avait appris que le couple avait fait des dépenses hallucinantes en se servant copieusement dans les caisses des Dodgers et d'une association caritative liée au club de base-ball propriété des époux McCourt. Le coût même du divorce aurait été payé le club, Frank et Jamie McCourt se disputant la propriété des Dodgers, un mythique club nord-américain. Finalement, en versant 130 millions de dollars à son épouse et en lui cédant une partie des droits TV, Frank McCourt avait obtenu un accord et le divorce avait été officialisé en 2011. Une histoire qui avait mis en furie les supporters de l'équipe de Los Angeles.