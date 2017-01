OM : L'avis décisif de Bilic dans le dossier Payet à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Battu par Manchester United lundi en fin d'après-midi, West Ham avait d'autres chats à fouetter que de se focaliser sur le cas de Dimitri Payet, dont le retour à l'Olympique de Marseille serait envisagé lors du mercato d'hiver. Cependant, Slaven Bilic a été interrogé sur cette histoire et l'entraîneur croate du club londonien n'a pas réellement laissé la place aux doutes sur l'avenir immédiat de l'international tricolore de West Ham. Car Bilic est persuadé que ses dirigeants refuseront toutes les offres pour Dimitri Payet, y compris celle venue éventuellement de l'OM.

« Je ne ai pas senti Dimitri troublé. Il a été vraiment très bon à Swansea, et encore très bon à Leicester. L’enchaînement des matches a rendu les choses difficiles, mais n’oubliez pas l’énergie que Dimitri a mise dans le match de ce lundi contre Manchester United. Regardez les courses défensives qu’il a dû faire pour contrôler Valencia. Un départ au mercato ? On a déjà répondu à ce genre de questions en début de saison. C’est clair, on ne veut pas le vendre. On veut garder nos meilleurs joueurs et, dans notre situation, on en a besoin », a clairement fait savoir Slaven Bilic, avec une mine qui ne laissait pas la place au moindre doute.