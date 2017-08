OM : Konan dans le viseur de l'OM pour concurrencer Evra ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le premier match officiel de la saison a permis à l’OM d’y voir plus clair sur les manques à combler au sein de son effectif. Porté par le duo Germain-Payet, le secteur offensif a brillé de mille feux face à Ostende jeudi (4-2). On ne peut pas vraiment en dire autant pour la défense, malgré les bonnes prestations de Rami et de Luiz Gustavo. Déjà décrié la saison passée, Patrice Evra a notamment été particulièrement en difficulté sur son côté gauche. L’international français a d’ailleurs laissé sa place au rugueux Tomas Hubocan pour le dernier quart d’heure.

Le recrutement d’un latéral gauche paraît aujourd’hui indispensable à l’OM, d’autant que Henri Bédimo est clairement hors-jeu cette saison dans l’esprit de Rudi Garcia. Visiblement, c’est au Portugal que l’OM se tournerait pour trouver son bonheur. Selon les informations de Nicolas Vilas, journaliste pour RMC et SFR Sport, le club phocéen aurait d’ailleurs entrepris les premières démarches pour recruter Ghislain Konan, jeune latéral gauche ivoirien de 21 ans. Jugé comme très prometteur en Afrique, ce défenseur du Vitória Guimarães avait notamment tapé dans l’œil de Lyon, avant que les dirigeants rhodaniens n’accélèrent sur les pistes Fernando Marçal et Ferland Mendy. Le prix d’un éventuel transfert n’a pas (encore) filtré, tandis que le joueur a encore 4 ans de contrat au Portugal.