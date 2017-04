OM : Iniesta à Marseille ? Pas besoin il est déjà là !

Dans : OM, Ligue 1.

Après trois nuls consécutifs, qui avaient plongé les supporters dans le doute et parfois la colère, l'Olympique de Marseille a renversé la tendance en 90 minutes dimanche soir face à l'AS Saint-Etienne. Et au sein de l'équipe alignée par Rudi Garcia, il y a un joueur qui a encore fait de belles choses, c'est Maxime Lopez. Après un petit passage à vide, qu'il a lui même admis, le jeune milieu de terrain de l'OM a fait étalage de toute sa classe et impressionné tout le monde.

Interrogé sur le cas Maxime Lopez, Gérard Gili est totalement bluffé et n'hésite pas à se lancer dans une comparaison plus que flatteuse pour le joueur marseillais. « Il a tout. D'abord le sens du déplacement. Il attire sans arrêt le ballon, est très disponible, très visible; on a l'impression qu'il a un GPS. Ses trois incursions balle au pied dans les seize mètres, c'est du Iniesta (...) Il voit toujours en première intention, je suis impressionné. Et Dieu sait que j'en ai vu, des grands joueurs », explique l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, totalement sous le charme de Maxime Lopez et qui promet un grand avenir au milieu de terrain de 19 ans.