OM : Gomis l'avoue, Marseille a une défense passoire

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Pas vraiment inspirés offensivement ce dimanche à Lyon en dehors d’un premier quart d’heure emballant, les Marseillais n’ont pas pu rester dans le match en raison de leur faillite défensive. Les Lyonnais se sont procurés de nombreuses occasions nettes, et ont même mis deux de leurs trois buts sur d’énormes bourdes défenses phocéennes. De quoi désespérer Bafetimbi Gomis, qui n’a pas nié l’évidence pour expliquer cette nouvelle défaite face à un candidat au podium. Avec sept buts encaissés en deux matchs, le problème est clairement derrière.

« On prend trop de buts. On a posé des problèmes à Lyon en début de match. On revient bien dans la partie à 2-1 mais il y une erreur de concentration et face à ce genre d'équipe qui joue la Ligue des champions, ça ne pardonne pas. L'OM ne peut pas se permettre de faire ce type d'erreur. Ce n'est pas notre ambition de jouer le podium, on ne va pas se mentir. On rejoue Lyon en Coupe de France et ça peut être un match différent. On est capable de les battre », a assuré l’avant-centre de l’OM, qui verrait d’un bon œil l’arrivée de quelques renforts en défense pour les derniers jours du marché des transferts.