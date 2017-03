OM : Giroud ne se voit pas encore à Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour l'été prochain, Olivier Giroud a répondu à cette rumeur d'une manière claire, nette et précise.

Lors du prochain mercato estival, le club phocéen veut recruter un buteur de classe internationale pour valoriser son Champions Project. Si quelques noms circulent ces derniers temps, celui d'Olivier Giroud revenait souvent sur le tapis. Mais ça, c'était avant la dernière sortie médiatique de l'attaquant français. En effet, alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec Arsenal au-delà de l'année 2018, l'ancien joueur de Montpellier n'a pas du tout l'intention de quitter l'Angleterre, même s'il joue moins cette saison derrière Alexis Sanchez.

« Ma prolongation était prévue depuis plusieurs mois. On est tombés d'accord en janvier dernier. Cela a pris du temps, mais on y est arrivé. J'ai vécu de très bons moments avec Arsenal et j'ai envie d'en vivre d'autres avec ce club qui m'a beaucoup apporté. Moi, je me sens bien. J'espère en avoir fini avec mes pépins physiques et je veux enchaîner pour aider l'équipe à remplir ses objectifs. La L1 et l'OM ? Un jour, pourquoi pas. Mais mon avenir à court ou moyen terme, je le vois en Angleterre. C'est pour ça que j'ai prolongé à Arsenal », a avoué, dans Team Duga, Giroud, qui n'est donc pas encore prêt à quitter la Premier League pour revenir jouer en L1 et donc à l'OM.