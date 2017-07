OM : Germain est fier d'avoir été poussé dehors par Mbappé

Dans : OM, Monaco, Mercato, Ligue 1.

Officiellement transféré à l'Olympique de Marseille en début de semaine, Valère Germain est revenu sur sa dernière saison à Monaco tout en évoquant le cas de son bourreau Kylian Mbappé.

Depuis lundi, Valère Germain est Olympien. Alors qu'il s'est engagé pour quatre ans dans son club de cœur à Marseille, où il est né et où son père a brillé dans les années 90, l'attaquant de 27 ans n'est pourtant pas prêt d'oublier son passage à l'AS Monaco. Même s'il n'a pas été un titulaire indiscutable la saison passée, Germain a pleinement participé au titre de Champion de France, en marquant notamment 10 buts en 36 matchs. Et c'est bel et bien cette victoire collective dans son club formateur qu'il retiendra avant tout, malgré le fait qu'il a subi la loi de l'éclosion de Kylian Mbappé au plus haut niveau.

« Je suis très satisfait de ma saison. Il ne faut pas oublier que j'étais titulaire jusqu'à mi-février, quand Kylian a commencé à exploser, même jusqu'à fin mars car Falcao était blessé. Après ça a été un peu plus compliqué, avec un peu moins de temps de jeu. Donc je suis très content, en plus on a eu un titre de champion qui restera gravé en chacun des joueurs. Mbappé ? Si ça avait été un bon attaquant de Ligue 1, ça m'aurait peut-être plus embêté, mais là c'est un joueur, je ne sais pas où en est son transfert, qu'on évalue à plus de 100 millions. C'est un phénomène. S'il avait été dans n'importe quel club de Ligue 1 ou en Europe, il aurait certainement pris la place de l'attaquant en place, donc ça rassure un peu. Son mercato ? S'il reste à Monaco, ça peut être le bon choix car il va continuer à jouer et grandir dans ce club. Après, il aura sans doute la chance d'aller dans un grand club dès cet été, ça peut aussi être une bonne chose, donc c'est à lui de voir s'il se sent prêt à partir. Il a quand même beaucoup de talent pour réussir dès maintenant dans un très, très grand club », a lancé sur RMC, le nouvel attaquant de l'OM, qui reste donc beau joueur en parlant de Mbappé. Si l'attaquant de 18 ans reste en Ligue 1 la saison prochaine, Germain aura cependant à cœur de montrer qu'il n'était pas qu'un joker de luxe à l'ASM.