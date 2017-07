OM : Garcia se tourne vers Aboubakar, Rennes ne va pas aimer

Dans : OM, Rennes, Mercato.

Malgré les moyens mis à disposition, l’Olympique de Marseille a du mal à s’attacher les services d’un attaquant de renom.

Ces dernières semaines, les pistes tombent les unes après les autres. Stevan Jovetic, Carlos Bacca, Javier Hernandez, Olivier Giroud… Tous semblent s’éloigner du club phocéen. Du coup, Rudi Garcia s’est tourné vers une nouvelle cible. D’après Mercato365, l’entraîneur olympien aurait pris des renseignements sur Vincent Aboubakar (25 ans).

Prêté au Besiktas la saison passée, l’attaquant du FC Porto vient d’inscrire 19 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues. A la fois rapide et puissant, l’international camerounais, vainqueur de la CAN 2017, a aussi l’avantage de connaître la Ligue 1 après ses passages à Valenciennes et Lorient.

Rennes galère pour Aboubakar

Ce qui explique pourquoi le Stade Rennais est déjà passé à l’action sur ce dossier, avec quelques difficultés. « C’est compliqué, on ne sait pas vraiment à qui il appartient, confiait le président René Ruello en début de semaine. C’est comme si, pour un cheval, vous n’achetiez qu’une seule patte... » L’OM pourrait donc en profiter pour se rapprocher d’Aboubakar, dont le profil serait complémentaire avec celui de la recrue Valère Germain.