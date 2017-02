OM : Garcia démonte les critiques sur son turnover

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué pour son mauvais coaching lors de la défaite de l'Olympique de Marseille à Metz vendredi dernier (1-0), Rudi Garcia a répondu à ses détracteurs avant le match contre Guingamp.

En ce moment, le club olympien enchaîne le bon et le moins bon. Et la dernière semaine prouve bien une certaine inconstance. Après avoir sorti une grande partition contre Lyon en Coupe de France mardi (2-1 ap), l'OM est petitement tombé à Metz dans un match à sa portée (1-0) en perdant sa cinquième place. Lors de cette rencontre, les différents choix de Rudi Garcia ont été pointés du doigt, que ce soit la titularisation de Sarr à la place de Gomis ou celle de Sertic à la place de Vainqueur. Mais ce turnover, le coach olympien le valide complètement, et il n'hésitera pas à refaire la même chose lors des prochaines journées de championnat.

« On a perdu à Metz, chez le 19e du classement, et ça, c'est inadmissible. Les quatre premières places ne sont pas pour nous. Je veux plus de détermination, comme on l'a montré en Coupe face à Lyon. Cela nous mettra à l'abri de la malchance. Ce qui compte, c'est mercredi. On doit retrouver le chemin de la victoire, contre un adversaire direct. Un changement d'équipe mercredi ? Si changer deux joueurs, ça s'appelle du turnover, oui, je continuerai à faire du turnover. Bafé Gomis s'est blessé deux fois sur deux quand on a joué des matchs tous les trois jours. J'ai préféré ne pas l'aligner à Metz. Et pour être clair, l'animation offensive a été meilleure en première période, plutôt qu'en seconde. Il y a des choses objectives, alors plutôt que de le perdre trois mois, ou jusqu'à la fin de la saison... Je referais exactement la même chose, idem pour Vainqueur », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, qui assume donc pleinement ses derniers choix vis-à-vis de son équipe.