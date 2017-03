OM : Garcia a mis un terme au plan anti-melon avec Maxime Lopez

Dans : OM, Ligue 1.

Maxime Lopez l'avait lui même dévoilé à l'automne dernier, Rudi Garcia ne l'autorisait pas à se changer dans le vestiaires des pros. Et le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille le reconnaissait avec franchise, le nouvel entraîneur de l'OM voulait surtout éviter que son intégration se passe sans qu'il prenne d'un seul coup la grosse tête. Maxime Lopez a bien vécu cette décision, restant visiblement les pieds sur terre là où d'autres auraient pris le melon.

Et au micro du Club Liza, Maxime Lopez a annoncé avec malice que désormais il avait son casier dans le vestiaire des pros, Rudi Garcia ayant compris qu'il était inutile d'insister. « Le vestiaires des réservistes c’est terminé. Au début le coach voulait que je n’oublie pas d’où je venais et c’était logique. Mais là c’est vrai que ça fait quelque temps que je suis passé avec les pros. Quand on est jeune et qu’on est exposé, surtout à Marseille, c’est dur de ne pas s’enflammer et c'était pour cela. Mais c'est fini », a reconnu Maxime Lopez, histoire de mettre un terme à cette histoire qui visiblement le fait sourire.