OM : Furieux de son OM, René Malleville a adoré PSG-Monaco

On ne rigole pas avec René Malleville. Et ce dernier le démontre encore ce dimanche, au lendemain du nul concédé par l'OM au Vélodrome contre Dijon. S'exprimant sur Le Phocéen, l'emblématique supporter de Marseille est sorti de ses gonds, et a dit tout le mal qu'il pensait des footballeurs marseillais.

Un discours dans le plus pur style René Malleville et qui va évidemment faire réagir. « La prestation contre Dijon est honteuse, vous devriez vous cacher ce dimanche. Ce que j’ai vu samedi contre une équipe relégable, malgré tout le respect que j’ai pour Dijon, c’est inadmissible. On ne va même pas chercher les coupables…je fais juste un accessit pour Pelé, qui est tant décrié car il nous a coûté des points, mais je crois qu’en fin de saison il faudra aussi compter les points qu’il a sauvés (…) J’ai failli me disputer avec ma femme à cause de ça, vous trouver ça normal ? Vous jouez à 3 à l’heure et j’entends certains vous défendre à la mi-temps en disant que vous aviez le moral dans les chaussettes ? Non mais quoi, le moral dans les chaussettes c’est pour eux qui ne peuvent pas payer leur loyer, dont les enfants sont malades, pas des mecs qui touchent 100.000 euros par mois et qui jouent comme ça contre Dijon en portant le maillot de l’Olympique de Marseille. C’est honteux ! (…) Je suis dans une colère noire. Je n’ai pas dormi de la nuit et j’ai regardé cette put... de finale et, excusez moi, je me suis régalé devant un bon match de ballon et je m’en bats les cou….. de ce que les gens pensent. Dans ma tête j’avais encore cette piètre prestation de l’Olympique de Marseille. Garcia fait partie de la nouvelle équipe, et moi je vais attendre septembre pour le juger. Il n’y est pour rien si les joueurs sont à 3 à l’heure », a lancé, visiblement en furie, René Malleville. Les joueurs de l'OM ont intérêt à filer droit et à vite rectifier le tir...