OM : Fin de la partie de poker à 40 ME pour Payet ce jeudi

Dans : OM, Mercato, Premier League.

La réunion qui s’est tenue ce lundi à Londres entre les dirigeants de West Ham et de l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment fait avancer les choses.

Selon la presse anglaise, elle n’aurait même pas duré un quart d’heure. Le problème est donc toujours le même : le club anglais se dit prêt à vendre Dimitri Payet si jamais l’OM mettait 40 ME sur la table, et il en est ressorti une offre augmentée… d’un million d’euros à 26 ME qui n’a pas fait sourciller les Hammers. Ces derniers attendent un énorme effort financier de la part du club phocéen ou s’annoncent sinon, comme cela a été rapporté lundi, prêts à tout pour conserver l’international français, quitte à lui demander de faire des excuses publiques et de passer l’éponge.

Si la formation provençale a pour elle le fait que le joueur souhaite partir pour Marseille à tout prix, West Ham n’a aucun besoin financier de vendre, et peut également bomber le torse. Néanmoins, l’OM ne veut pas perdre toute son énergie, et son argent, sur ce seul dossier, et envisagerait donc, selon RMC, de faire une dernière offensive ce jeudi. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud attend tout de même le feu vert de Frank McCourt pour cette dépense colossale et assez imprévue dès cet hiver. Car Marseille pourrait mettre 34 ME sur la table, ce qui en ferait de très loin le joueur le plus cher jamais acheté par le club sur le marché des transferts. Et si West Ham n’acceptait pas cette ultime tentative très élevée, alors l’OM abdiquerait a priori dans ce dossier.