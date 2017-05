OM : Fan de foot, Macron adore Payet et déteste le PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Élu Président de la République il y a une semaine et officiellement en fonctions depuis ce dimanche, Emmanuel Macron est un grand passionné de foot. L’ancien patron du mouvement « En marche » est plus particulièrement fan de l’Olympique de Marseille, dont il suit les aventures depuis de nombreuses années. Présent début avril au Stade Vélodrome pour assister au match nul entre l’OM et Dijon (1-1) aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, le chef de l’état a demandé le maillot d’un certain Dimitri Payet, dont il semble particulièrement fan.

« Il tenait vraiment à être là, connaissait tous les joueurs et a lui-même voulu aller les saluer dans le vestiaire après la rencontre » confie un membre du staff de l’OM. De son côté, Gaspard Gantzer, camarade de promotion d’Emmanuel Macron à l’ENA, confirme à quel point ce dernier appréciait le club phocéen. « Il ne supportait pas le PSG. Nous en avons souvent ri. Moi je suis parisien, on se chambrait, chacun endossait son rôle. Il ne faisait pas partie des "ultras", puisqu'il n'habitait pas Marseille, mais il a toujours suivi l'OM. Quand on était adolescents, le club qui réussissait en France et en Europe, c'était Marseille. Comme beaucoup de jeunes de nos âges, il a vibré là-dessus, il s'est attaché au club, puis il a continué » a-t-il expliqué. Bien que fan de l’OM, le politique de 39 ans aura peut-être mieux à faire que de visionner la « finale » entre Marseille et Bordeaux, ce dimanche soir...