OM : Ostende a peur des individualités de l'OM, Germain en tête

Dans : OM, Europa League.

Victorieux d’Ostende au Stade Vélodrome jeudi (4-2), l’Olympique de Marseille devra confirmer ce beau succès en Belgique dans quatre jours. La qualification est en bonne voie mais rien n’est encore joué face à un valeureux adversaire qui n’aura rien à perdre. Capitaine d’Ostende, Sébastien Siani a conscience de la supériorité technique de l’OM et de certaines individualités comme Valère Germain, auteur d'un triplé au Vélodrome. Mais impossible n’est pas Belge pour celui qui a trompé Steve Mandanda sur pénalty lors du match aller en France.

« Nous n'avions rien à perdre, on voyait parfois qu’ils étaient étonnés. On s’est parfois bien amusés ; nous les avons respectés mais sans rien lâcher. C’est Marseille mais nous avons les pieds sur le même terrain. Ce sont les individualités qui ont fait la différence et particulièrement Valère Germain. (...) Rien n’est perdu, on va tout donner ; c’est le début de saison, ils sont encore en préparation, nous avons nos chances » a confié le milieu de terrain d’Ostende. Pour ce match, Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur l’intégralité de son effectif, aucun bobo n’ayant été à signaler après le match de jeudi.