OM : Eyraud se défend d’être le pantin des supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Dès son arrivée en octobre dernier, Jacques-Henri Eyraud a vite compris l’importance des supporters à l’Olympique de Marseille.

Le président du club phocéen a donc placé le public marseillais au coeur de son projet, lui qui n’hésite pas à rencontrer les groupes de fans. « J’ai eu énormément de plaisir à passer beaucoup de temps avec les supporters, dans leurs locaux, à Marseille. Je vais continuer. C’est, pour moi, une brique essentielle à l’OM », a confié le dirigeant à La Provence, précisant au passage qu’il n’accepterait pas toutes les demandes des supporters.

« Quand on est un entrepreneur, on ne prend pas des décisions pour se faire aimer. Etre à la tête d’une entreprise, c’est aussi savoir dire non. Même si c’est toujours difficile, quand vous pensez que c’est nécessaire, il faut le faire. Pour les supporters, c’est la même chose, a prévenu Eyraud. Simplement, je me sens redevable. Ce sont eux qui font vivre le stade, qui génèrent cette passion exceptionnelle autour de l’Olympique de Marseille. Même s’il m’arrivera, et il m’est arrivé, de ne pas être d’accord avec tous les supporters. » Les fans de l’OM sont prévenus, le club n'acceptera pas tout et n'importe quoi.