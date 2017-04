OM : Eyraud démonte L'Equipe sur le mercato à plus de 200ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche, L’Equipe affirme que lors d’une réunion de la Ligue de Football Professionnel le 6 avril dernier, Jacques-Henri Eyraud, en réponse à un de ses confrères de L1, avait lancé un tonitruant : « Les 200 M€, ne vous inquiétez pas, je peux d'ores et déjà vous dire que je vais dépenser beaucoup plus. » Il s’agissait bien évidemment d’une référence au montant de l’enveloppe mercato évoqué par Frank McCourt il y a plusieurs mois. Et un président d’un club de Ligue 1 de confier au quotidien sportif : « Eyraud a promis une grosse équipe à son public. Il va la faire avec des transferts de fou, avec des gros salaires. Il ne se prendra pas la tête, il va envoyer du bois. Quitte à surpayer, il peut avoir ses joueurs en juin. »

Mais, le patron de l’Olympique de Marseille n’a pas mis longtemps à répondre à cet article, et pas qu’en en disant du bien. « Nous ne sommes pas là pour "surpayer des joueurs". Si certains Présidents de Ligue 1 le pensent, c'est un problème...pour eux. Nous allons investir ce que nous avons prévu d'investir. Ni plus, ni moins. Tout ceci consiste à vous faire monter dans les tours. Big ficelle. Fiez vous à MES déclarations. Pour le reste, soyez patients. On démarre un projet qui doit progressivement nous mener à jouer le titre et nous qualifier pour la CL. Cela prendra du temps », a clairement fait savoir, via Twitter, Jacques-Henri Eyraud, qui calme donc directement le jeu, histoire de ne pas laisser les choses prend une ampleur démesurée et susciter des rumeurs déjà bien folles lorsqu’il s’agit du mercato de l’Olympique de Marseille.