OM : Evra, c'est un Winner résume Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire dès son arrivée à Marseille, Patrice Evra a fait un match complet et serein, s’adaptant doucement à son changement de club express. Le latéral français a en tout cas permis de boucher les failles sur son côté, même si Montpellier n’était pas forcément très virulent. Mais c’est plus pour son attitude dans le vestiaire, son expérience, et son sens tactique que l’OM s’est penché sur lui, et cela plait beaucoup à Rudi Garcia.

« C'est un plus pour sa qualité de joueur, mais c'est aussi quelqu'un qui dégage de la sérénité et la transmet à ses coéquipiers. Au-delà du vestiaire, c'est un formidable compétiteur, il a la gagne et le transmet. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, c'est pour ça qu'on l'a géré en le sortant en fin de match », a souligné l’entraineur olympien, qui sait qu’un gros match face à une attaque d’une autre dimension, à savoir l’OL, se prépare.