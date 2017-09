OM : Evra accusé de n'avoir « même plus le niveau Ligue 1 »

Dans : OM, Ligue 1.

La lourde défaite de l'Olympique de Marseille dimanche soir contre Rennes a mis en furie les supporters de l'OM, mais également les journalistes de La Provence. Ce lundi, le quotidien régional est déchaîné contre les joueurs et ils passent tous à la casserole. Mais c'est Patrice Evra qui prend le plus cher. Car si les vidéos du défenseurs sur Instagram font le buzz, il est évident que ses matches avec l'OM commencent aussi à faire ricaner, mais pas pour les mêmes raisons. Et pour La Provence, trop c'est trop, l'heure est donc venue de dire les choses en face à Patrice Evra.

« Bourigeaud l’a fait passer pour un bourricot sur le deuxième but. Le latéral gauche de l'OM a attendu sans l'attaquer et ce qui devait arriver arriva (...) Avoir gagné de nombreux trophées et le faire savoir sur les réseaux sociaux, cela passe quand on a encore la capacité de rivaliser en Ligue 1. Mais malheureusement ce n’est plus le cas de l’ex-Monégasque », constatent les journalistes du quotidien marseillais, qui attribuent la note de...1 sur 10 à Patrice Evra. Seul Aymen Abdennour réussir à faire aussi...mal.