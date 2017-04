OM : Et si le vrai problème de Maxime Lopez était un coéquipier ?

Dans : OM, Ligue 1.

Habitué aux louanges, Maxime Lopez s'est fait un peu égratigné par Rudi Garcia cette semaine, et le très jeune milieu de terrain, brillant depuis le début de saison, a compris que tout cela était probablement pour son bien. Un peu moins à son aise depuis le début 2017 avec l'OM, Maxime Lopez doit peut-être ce léger passage à vide à la signature de Morgan Sanson lors du mercato hivernal, et à l'excellente intégration de l'ancien montpelliérain. Nombreux sont les observateurs à être de cet avis.

C'est ce que dit notamment Elie Baup, lequel pense qu'avec de l'expérience, le duo Lopez-Sanson pourrait faire mal aux rivaux de l'Olympique de Marseille. « Avec deux gars à vocation défensive (Anguissa, Vainqueur), Lopez avait une grande liberté. Avec Sanson, habitué à se projeter, il faut équilibrer les déplacements, les appels, se comprendre et se canaliser, tu dois chasser l’anarchie. Et savoir compenser, se couvrir à la perte de balle, définir qui va cadrer le porteur de ballon adverse. Toutes proportions gardées, des créatifs comme De Bruyne et Silva sont complémentaires et interchangeables au milieu à Manchester City, pareil pour Vidal et Thiago Alcantara au Bayern. Ils sont coordonnés », explique, dans L’Equipe, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, convaincu que tout ira nettement mieux lorsque Morgan Sanson et Maxime Lopez auront trouvé les bons réglages.