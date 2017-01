OM : Dugarry explique pourquoi Marseille ne doit pas recruter

Dans : OM, Mercato.

Pour le moment, l’OM n’a pas trouvé son bonheur sur le marché des transferts, malgré une première offre confirmée pour recruter Morgan Sanson de Montpellier.

Les pistes sont nombreuses, les accords plutôt rares, et Rudi Garcia continue d’enchainer les résultats positifs avec une équipe inchangée. Malgré les carences pointées du doigt, cela fonctionne et c’est pour cela que Christophe Dugarry estime que la plus belle erreur, ce serait justement de recruter cet hiver. Sauf énorme opportunité, l’OM ferait mieux de s’abstenir.

« Pourquoi recruter ? Quand je vois les difficultés que rencontre l’OM à recruter pour l’instant, ce que je peux comprendre car ce n’est pas facile, et le fait que les matches ne sont pas catastrophiques… J’ai peut être surestimé la L1 car quand je vois le match face à Toulouse, il n’y a pas besoin de trop forcer pour battre une bonne équipe du championnat. Je me dis qu’avec le travail de Rudi Garcia que les choses peuvent se faire tranquillement. Plutôt que d’attraper des nanars que tu vas surpayer car ils sont jeunes ou des anciens pas si bons que ça. Il faut peut être un temps d’analyse et de réflexion. Ils ne sont pas à six mois près, 5e ou 6e ça ne changera pas grand chose. Je me dis que la priorité c’est de ne pas se faire refourguer des nanars et être sûr de son coup. Il ne faut surtout pas se précipiter. A moins d’avoir un super coup, c’est peut être mieux de ne pas recruter… », explique ainsi le consultant de RMC, persuadé que l’OM peut s’en tirer à bon compte en championnat sans faire venir de nouveaux éléments.