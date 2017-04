OM : Dugarry annonce le retour de Mandanda à Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Barré par Wayne Hennessey depuis son arrivée estivale à Crystal Palace, Steve Mandanda pourrait conjurer le mauvais sort en retournant à l'Olympique de Marseille. Une thèse confirmée par Christophe Dugarry.

Même s'il fait partie des meilleurs gardiens d'Europe en termes de clean sheets cette saison, Yohann Pelé n'arrive pas à faire l'unanimité à Marseille. Coupable de quelques bévues lors des grands matchs, le portier de 34 ans ne devrait donc pas faire de vieux os à l'OM. Une théorie validée par la direction olympienne, qui serait d'ores et déjà à la recherche d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Si les noms de Rui Patricio (Sporting Portugal), de Kiko Casilla (Real Madrid), et de David Ospina (Arsenal) circulent ces derniers jours, le club phocéen pourrait faire du neuf avec de l'ancien. Et après avoir rapatrié Dimitri Payet l'hiver dernier, Marseille pourrait en faire de même l'été prochain avec Steve Mandanda, si l'on en croit les dires de Christophe Dugarry.

« C’est terminé pour lui à Crystal Palace, il va retourner à Marseille. Marseille cherche un gardien, je crois qu’il a envie d’y retourner. La dynamique de Crystal Palace est positive avec Hennessey, il a pris ses repères avec sa défense. C’est la cruauté de la concurrence, c’est comme ça. Steve va retourner à Marseille je vous dis », a lancé, sur SFR Sport, le champion du Monde 98, qui confirme donc la tendance actuelle pour le potentiel retour de Mandanda à Marseille.