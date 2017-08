OM : Doria, « c'est l'avenir » de Marseille promet Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que la saison est lancée depuis quelques semaines, Rudi Garcia a fait un point complet sur sa charnière centrale, en insistant surtout sur le cas de Doria.

Un peu juste lors de l'arrivée de Garcia en octobre 2016, le poste de défenseur central est désormais considérablement fourni à Marseille. Avec six joueurs capables de jouer dans l'axe de la défense, à savoir Doria, Kamara, Rolando, Fanni, Rami et Sertic, l'OM est même trop chargé... Si le jeune Kamara et l'expérimenté Sertic jouent aussi en sentinelle, cela fait tout de même quatre centraux uniques pour deux places. Depuis le début de la saison, Rami et Rolando sont titulaires, et Doria est amené à les seconder dans le turnover de l'équipe. Au contraire de Fanni, qui n'est plus du tout dans les plans de son entraîneur en raison de son âge avancé.

« L'année dernière, on a fait la moitié de la saison avec Fanni et Rolando, et Sertic après. Et franchement, ça s'est bien passé. Donc ces joueurs-là sont plus considérés. Rami est arrivé, mais je pense qu'il est en train de démontrer qu'il est un joueur indispensable derrière. Doria, c'est l'avenir. C'est aussi pour ça que le choix vis-à-vis de Fanni a été fait. C'est normal qu'un club comme l'OM développe des jeunes joueurs à fort potentiel. Doria l'a. Il est fort physiquement, il est très bon de la tête, il est agressif. C'est un bon central. Il faut qu'il progresse tactiquement pour qu'il devienne un joueur capable de prendre la place des autres. À lui de jouer quand il aura la possibilité », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui voit donc grand pour l'avenir de Doria, alors même que ce dernier était blacklisté à l'OM jusqu'en 2016, et notamment sous les ordres de Bielsa.