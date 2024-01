L'OM oublie Truffert et fonce à Nantes

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Renan Lodi, l'Olympique de Marseille s'active pour sécuriser son couloir gauche. Si Ulisses Garcia est arrivé, une seconde recrue est attendue. Quentin Merlin est une réelle possibilité.

Le poste de latéral gauche est clairement celui qui a été désigné pour être renforcé. Novice dans l'exercice du directeur sportif, Mehdi Benatia se démène pour combler les attentes de Gennaro Gattuso et des dirigeants marseillais. Adrien Truffert est pisté par le club de la cité phocéenne mais le Stade Rennais se montre réticent à laisser partir son joueur. Marseille devrait donc se rabattre sur une nouvelle piste. À en croire les informations de Foot Mercato, c'est chez le FC Nantes que l'OM compte piocher. Quentin Merlin est l'une des rares satisfactions du côté des Canaris. Prometteur et très à l'aise à gauche, le milieu de terrain de formation attise la convoitise de plusieurs clubs européens. L'OM en est conscient et veut rapidement boucler sa deuxième recrue à gauche avec le jeune espoir français.

Merlin et 2 latéraux étrangers, l'OM se démène à gauche

En plus de Quentin Merlin, l'OM étudie également les profils de deux autres joueurs étrangers si la signature du latéral Nantais échoue. Le joueur de 21 ans est évalué à 10 millions d'euros sur le site spécialisé Transferkarkt. Un renfort de qualité, à un prix largement abordable pour Marseille qui nourrit de grandes ambitions cette saison, avec l'objectif de bien figurer sur tous les tableaux engagés, la Ligue 1, la Coupe de France et l'Europa League. Reste à savoir si Nantes acceptera de céder Quentin Merlin à la mi-saison, alors que le club de la Loire-Atlantique est seulement 13e, à deux points de la zone rouge. Les deux autres joueurs pistés par l'OM ne sont pas encore connus mais une chose est sûre, Marseille souhaite imposer une vraie concurrence à Ulisses Garcia sur ce poste de latéral gauche.