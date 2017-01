OM : Diarra sur le départ, Garcia prend une décision radicale

Dans : OM, Mercato.

Les semaines passent et la situation de Lassana Diarra n’a toujours pas évolué. Le milieu de 31 ans veut quitter l’Olympique de Marseille mais attend la bonne porte de sortie.

Condamné à payer 10 M€ pour rupture de contrat abusive au Lokomotiv Moscou, l’international français cherche une formation capable de payer son amende. Une situation inconfortable qui l’empêche de retrouver son meilleur niveau à Marseille, d’où la décision prise par Rudi Garcia. Tant que le mercato hivernal ne sera pas terminé, et qu’un départ sera toujours d’actualité, Diarra ne sera pas convoqué pour les matchs de l’OM.

« On verra le 1er février, a annoncé l’entraîneur olympien. C’est comme ça que je le vois. On sait que Lassana Diarra est plus sur le départ que sur le fait de rester. J’en profite pour redire qu’aucun d’entre vous, ni aucun footballeur professionnel, ne pourrait être à 100% dans les conditions qui sont les siennes. Voilà pourquoi il est préférable pour l’instant que je le laisse tranquille. On verra à la fin du mercato. S’il est parti, le problème sera résolu. S’il est encore là, bien évidemment que je serais ravi de compter sur Lassana Diarra. Mais encore une fois, à condition qu’il soit à 100% de ses capacités. Et je pense que ce n’est pas possible pour l’instant. » Ça ne s’arrange pas pour Diarra...