OM : Diarra confirme pour Al-Jazira et calme les rageux

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Lassana Diarra confirme que trois mois après avoir mis un terme à son contrat avec l’Olympique de Marseille, il a signé avec le club d’Al-Jazira. C’est également l’occasion pour le milieu de terrain de déminer le terrain avec l’OM, lui à qui les supporters du club phocéen en veulent énormément. Pour Lassana Diarra, tout s’est bien passé avec Marseille et il n’y a pas lieu de polémiquer pendant des années.

« Oui, je rejoins Al Jazira, le champion des Émirats arabes unis. Le club appartient au même propriétaire que Manchester City. Il a de bonnes installations, voyage régulièrement en Europe. Je vais me préparer aux États-Unis puis je ferai l’avant-saison avec l’effectif à partir de juin. J’ai eu la possibilité de rester en Europe, mais j’avais fait le tour. J’avais fait le tour. J’avais envie d’une nouvelle vie pour ma famille et pour moi, en MLS ou au Moyen-Orient. Je suis content, car je pourrai transmettre mon expérience et montrer que ma carrière n’est pas finie, confie, dans le JDD, Lassana Diarra qui refuse de régler des comptes éventuels avec l’OM, bien au contraire. On s’est séparé dans de bonnes conditions. On s’est serré la main, le sujet est clos. Je regarde toujours les matches de mes anciens équipiers, que j’ai parfois au téléphone. J’espère qu’ils vont se qualifier pour l’Europe. Je regarderai sans rancoeur ce que donne le nouveau projet. »