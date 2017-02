OM : Danger sur la bonne pioche du mercato estival

Dans : OM, Mercato.

Sans faire de bruit, William Vainqueur (28 ans) est devenu un élément indispensable dans le onze de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille.

Confirmation lors du 16e de finale de Coupe de France remporté contre l’Olympique Lyonnais (2-1 a.p.) mardi. Sur son blog Canal+, Pierre Ménès n’a pas hésité avant de choisir son homme du match : « William Vainqueur, qui est en train de prendre une vraie dimension et qui, je l'espère, sera une priorité de recrutement définitif. » Car la recrue estivale de l’OM n’est que prêtée par la Roma.

Le club phocéen, probablement séduit par l’ancien Nantais, devra donc négocier avec le pensionnaire de Serie A pour un transfert, sachant que la bonne saison de Vainqueur ne passe pas inaperçue. D’après L’Equipe, le natif de Neuilly-sur-Marne a intéressé Villarreal et Southampton cet hiver. Mais d’ici quelques moins, les prétendants pourraient être plus prestigieux, et donc plus dangereux pour l’OM…