OM : Courbis souhaite à Marseille de s’écrouler

Dans : OM, Ligue 1.

Actuellement cinquième et donc européen en fin de saison, l’OM a retrouvé plus rapidement que prévu le devant de la scène avec son redressement depuis l’arrivée de Rudi Garcia.

Si le podium est hors d’atteinte, revenir en Coupe d’Europe dès la saison prochaine est donc largement envisageable. Mais ce ne serait pas une bonne chose annonce Rolland Courbis, pour qui l’Europa League va ruiner les espoirs olympiens de terminer sur le podium la saison prochaine. L’enchainement jeudi-dimanche a souvent fait du mal aux équipes ambitieuses en championnat, et l’ancien coach de l’OM estime que les dirigeants n’auront pas encore la possibilité de construire une équipe compétitive sur les deux tableaux.

« Mais s'ils décrochent une place en Ligue Europa, c’est une catastrophe. Si tu veux jouer la Ligue des champions, faut déjà que tu y participes. Il faudra qu’on m’explique comment, avec l’effectif de l’OM l’année prochaine, l’équipe pourra jouer le jeudi et le dimanche à 14h et terminer dans les trois premiers. Moi je dis qu’il vaut mieux faire comme Leicester, jouer le mardi ou le mercredi pour cette année », a expliqué le consultant de RMC, persuadé que Marseille devrait laisser sa place à Bordeaux, Saint-Etienne ou Rennes dans la course à l’Europe, pour frapper plus fort la saison prochaine.