OM : Confiant pour Giroud, Marseille passe à l'action

À la recherche d'un attaquant de classe mondiale durant ce mercato estival, l'Olympique de Marseille va tenter le tout pour le tout dans le dossier Olivier Giroud.

« Je veux continuer avec Arsenal et toujours faire de mon mieux pour cette équipe. J'aimerais gagner un autre titre et si possible aller au bout de mon contrat jusqu'en 2020 ». Le 3 juillet dernier, Olivier Giroud réitérait son envie de rester à Arsenal au cours de cet été. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'Alexandre Lacazette, recruté mercredi par les Gunners pour une somme record de 53 M€. Attiré par Arsène Wenger, l'ancien attaquant de l'OL devrait être titulaire à la pointe de l'attaque d'Arsenal la saison prochaine. Au grand dam de Giroud, qui voit son avenir s'assombrir du côté de Londres. Une situation qui pourrait profiter à l'OM...

Sur les traces de Carlos Bacca (Milan AC), la direction olympienne a pourtant fait de l'international français sa cible prioritaire cet été. Et Marseille va désormais mettre le paquet pour Giroud. Selon The Telegraph, Jacques-Henri Eyraud s'apprêterait à faire une offre de 28 millions d'euros sans bonus pour tenter d'attirer l'ancien joueur du MHSC dans ses filets. Malgré la concurrence d'Everton, de West Ham et de Lyon, le club phocéen serait plus qu'optimiste dans ce dossier. Si cela venait à se confirmer dans les prochains jours, l'OM pourrait réaliser un nouveau très joli coup après l'arrivée de Luiz Gustavo...