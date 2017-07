OM : Ces négociations de rêve pour boucler un dossier chaud

Dans : OM, Mercato.

Cela bouge à Marseille en ce début de mois de juillet, avec l’arrivée de l’expérimenté Luiz Gustavo au milieu de terrain.

Le Brésilien sera principalement utilisé comme sentinelle pour son expérience, sa qualité de passe et son sens du placement. Un bonus de plus pour le jeune Maxime Lopez, qui ne peut que progresser à côté de grands joueurs, internationaux et déjà victorieux de la Ligue des Champions. Le minot apprécie les arrivées d’envergure du Champions Project, dans lequel il s’est inscrit jusqu’en juin 2021 en février dernier. Une prolongation qui est passée tout en douceur, comme le raconte le milieu de terrain, pour qui la poursuite de son aventure à l’OM ne faisait absolument aucun doute.

« Des sollicitations ? Non rien du tout. Mais de toute façon, c'est clair dans ma tête à 1000%, je reste à Marseille. J'ai prolongé en février jusqu'en 2021. C'est une vraie marque de confiance. Les négociations n'ont pas duré longtemps, c'était réglé après une ou deux rencontres », a confié à La Provence un Maxime Lopez qui a du faire plaisir à ses dirigeants, eux qui ont parfois peiné pour conserver des jeunes éléments prometteurs ces dernières années.