OM : Ce problème que Rudi Garcia a réglé à la mi-temps

Dans : OM, Ligue 1, SMC.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après la victoire 1-5 à Caen : « Il y a eu un beau match de la part de l'Olympique de Marseille. On est satisfait mais en tout humilité, on n'a rien gagné et on est qualifié pour rien. On savait que sur le plan psychologique on avait besoin de laisser Malherbe dans ses doutes. En première période je trouve qu'on a été déficient dans la transition offensif-défensif. On a beaucoup joué les coups offensifs et oublié après, parfois, de défendre à onze et ça ne m'a pas plu du tout. Je leur ai dit à la pause et gagner 2-0 la seconde période, ça me plaît bien, mieux que 3-1 la première ».